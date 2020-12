La pulizia di casa è diventata tanto intelligente quando economica, grazie ai tanti produttori specializzati. Tra questi c'è Xiaomi o meglio, il suo ecosistema smart home, in cui c'è l'aspirapolvere ciclonico sterilizzatore Roidmi Zero, che va in offerta con Coupon e spedizione da Europa su Banggood al prezzo minimo storico.

Xiaomi Roidmi Zero: l'aspirapolvere ciclonico sterilizzatore è in offerta con Coupon al minimo storico su Banggood

Le funzioni dell'aspirapolvere ciclonico Xiaomi Roidmi Zero sono tante e molto utili, a partire dal fatto che può essere utilizzato in tre modi diversi: per spazzare, per lavare e sterilizzatore, cosa non comune. Tutto questo è possibile grazie al motore da 335 W, ma anche la potenza di aspirazione da 22.000 Pa e 120 AW, con circa 100.000 giri al minuto. Ottima anche l'autonomia da 7 moduli da 2500 mAh.

Come funziona il processo di sterilizzazione della scopa Roidmi? Grazie al sistema sterilizzante Ziwei, è possibile rimuovere il 99.9% dei batteri grazie anche agli ioni di metallo Novaron. Insomma, oltre che pulita, la casa diventa anche più sicura in quanto a germi e batteri. Inoltre, sono presenti una serie di accessori per ogni superficie raggiungibile rimuovendo la struttura centrale ed utilizzando come aspiratore portatile.

L'aspirapolvere ciclonico sterilizzatore Xiaomi Roidmi Zero va quindi in offerta con Coupon su Banggood al prezzo minimo storico di 197.70€, con spedizione da Europa gratis. Un'offerta sicuramente da non perdere, considerando la funzione aggiuntiva contro germi e batteri.

