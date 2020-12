Da pochissimo Mi Watch Lite è spuntato sul portale Global del brand cinese, con tutte le specifiche ed i vari dettagli su funzionalità e design. Manca ancora il prezzo ufficiale, ma se l'entusiasmo per il nuovo indossabile dell'azienda vi ha conquistato, tranquilli perché Xiaomi Mi Watch Lite è già disponibile in offerta con codice sconto sullo store GearBest.

Xiaomi Mi Watch Lite Global debutta su GearBest con tanto di codice sconto dedicato

Nato come rebrand di Redmi Watch, il nuovo indossabile destinato al mercato internazionale riprende le varie caratteristiche del modello cinese. Xiaomi Mi Watch Lite si presenta con un display TFT squadrato da 1.4″ e fa della leggerezza il suo vanto (appena 35 grammi). Lungo il bordo destro abbiamo un pulsante fisico per i controlli, ma comunque il pannello è una soluzione touch. La batteria da 230 mAh promette fino a 9 giorni di autonomia mentre tramite il GPS integrato il posizionamento sarà più preciso. Non mancano poi la resistenza all'acqua fino a 5 ATM, le classiche funzioni di monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno e varie modalità sportive.

Per quanto riguarda la lingua, essendo Global già di base diamo per scontata la presenza o comunque l'arrivo dell'italiano tramite aggiornamento. Comunque lo store GearBest riporta tra le lingue supportate anche l'italiano, in modo quasi prevedibile dato che si tratta di un dispositivo internazionale (a differenza del Redmi Watch cinese).

