Siamo agli sgoccioli per i fatidici giorni di Natale, ma non è mai troppo tardi per un regalo post-natalizio. Soprattutto se è un monopattino elettrico premium come lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 in offerta a prezzo top con Coupon da GShopper con spedizione da Europa gratis.

Il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Global è in offerta con Coupon su GShopper

Il design dello Mi Electric Scooter Pro 2, in versione Global, riprende i lineamenti sportivi ed accattivanti della linea studiata e realizzata da Xiaomi e Ninebot, con un peso di soli 14.2 kg. Ma anche le sue caratteristiche sono di tutto rispetto, partendo dalla velocità massima da 25 km/h, un'autonomia di 45 km con una sola carica ed un motore DC Brushless da 300 W.

La sua potenza permette inoltre di scalare salite con pendenze fino al 20%, mentre il display LCD ci permette di monitorare la velocità, le modalità di guida, il livello di batteria e tanto altro. Gli pneumatici a camera d'aria da 8.5 pollici permettono una maggiore stabilità, ma anche l'ottimo sistema di frenata doppio. Presente inoltre un catarifrangente in posizione anteriore, posteriore e anche laterale, coadiuvati da un fanale frontale da 2 W. Infine, può essere trasportato senza problemi in quanto pieghevole.

Il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 va quindi in offerta con Coupon su GShopper al gran prezzo di 375€, che grazie alla spedizione da Europa gratis, lo rende un prodotto assolutamente consigliato, rispetto alla concorrenza.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu