Passato il Natale, non si fermano però le offerte per gli smartphone 5G in ogni fascia di prezzo. Ma se non avete un budget enorme, una soluzione come Xiaomi Mi 10T Lite, in versione 128 GB, è sicuramente l'ideale al prezzo in offerta con Coupon su GShopper con spedizione da Europa.

Xiaomi Mi 10T Lite è il medio gamma 5G ideale in offerta con Coupon su GShopper

Con un design molto attuale e sicuramente particolare, lo Xiaomi Mi 10T Lite ha dalla sua anche specifiche molto interessanti. Infatti, troviamo un chipset Snapdragon 750G, abbinato ad un display Full HD+ da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz e sampling del tocco da 240 Hz, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Quanto alla fotocamera, abbiamo un modulo a quattro sensori da 64 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità. Per la selfie camera abbiamo un sensore da 16 MP. Quanto alla batteria, è presente un modulo molto capiente da 4820 mAh con ricarica rapida a 33 W. Presente inoltre sensore di impronte laterale, dual speaker, GPS a doppia frequenza, NFC integrato e connessione 5G.

Lo Xiaomi Mi 10T Lite in versione 6/128 GB va quindi in offerta con Coupon su GShopper al prezzo di 250€, con tanto di spedizione da Europa gratis che lo rendono un prodotto molto interessante.

