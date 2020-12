codice sconto Xiaomi Fimi X8 SE

I droni, come ormai sappiamo, catturano spesso l'attenzione di molti, ma ad oggi pochi possono dire di essere dei veri piloti di questo mezzo tanto piccolo quanto smart. Ed ecco che i prodotti di livello a prezzo contenuto vengono incontro, come il drone quadricottero 4K HDR Xiaomi Fimi X8 SE, che torna in offerta con codice sconto su Banggood, con anche la spedizione direttamente dall'Europa.

Xiaomi Fimi X8 SE: il drone quadricottero 4K HDR veloce, potente e compatto va in offerta con Coupon su Banggood

Come abbiamo raccontato già in recensione, il drone 4K HDR Xiaomi Fimi X8 SE è un prodotto compatto ma molto potente. Se pensiamo infatti al sensore CMOS 1/26″, dotato di lente FOV 80° e apertura f/2.0 ci rendiamo conto di trovarci davanti ad un drone quadricottero di un certo livello. Quanto alla risoluzione, abbiamo 12 MP con possibilità di registrazione in appunto 4K (2160p) fino a 30 FPS in HDR, 2.7K (1524 pixel) fino a 60 FPS, Full HD (1080p) fino a 90 FPS e HD 720p fino a 120 FPS.

Inoltre, il drone quadricottero Xiaomi è molto stabile nelle sue riprese in quanto è dotato di un gimbal a 3 assi, ma anche la velocità è il suo forte, dato che è in grado di raggiungere una velocità di 60 km/h, considerando che fa 18 m/s. In ogni caso, ha un'ottima resistenza al vento ed ha un'autonomia di 35 minuti in volo. Tutto ovviamente è gestibile dall'ottima applicazione dedicata.

Il drone quadricottero 4K HDR Xiaomi Fimi X8 SE arriva quindi in offerta su Banggood all'ottimo prezzo di 301.9€, grazie al codice sconto che trovate nel box in basso, senza dimenticare la spedizione da Europa. Inoltre, per i più esigenti, vi segnaliamo che la versione con 2 batterie incluse più borsa in regalo viene proposta al prezzo minimo storico, ossia 354.5€.

Se non riuscite a visualizzare correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

