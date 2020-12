Le connessioni Internet sono ormai un elemento fondamentale della nostra vita, perché tutto fa Internet oggi. Proprio per questo, si necessita anche di accessori potenti, come il router Wi-Fi 6 Xiaomi AIoT AX3600 in versione Global, che va in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Europa ad un ottimo prezzo.

Xiaomi AIoT AX3600: il super router Wi-Fi 6 ad altissima velocità è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il router Xiaomi ha un design molto futuristico e trasmette potenza già alla vista. Ma anche le caratteristiche sono effettivamente molto potenti: partendo dalle 7 antenne che vanno ad alimentare la tecnologia Wi-Fi 6, vero focus di questo prodotto. Ma anche il chipset Qualcomm IPQ8071A, con 512 MB di RAM e 256 MB di storage, il router Xiaomi AIoT AX3600 riesce a reggere ben 248 dispositivi contemporaneamente, che agevola e di molto la gestione di una smart home completa.

La velocità raggiungibile è intorno ai 3559 Mbps, che si divide tra i 574 Mbps dei 2.4 GHz, dei 2402 Mbps dei 5 GHz e per i 150 Mbps e 433 Mbps dell'antenna IoT, che è sempre Dual Band. Tutto questo grazie alle potenzialità che un router Wi-Fi 6 come quello di Xiaomi permette di ottenere al fine di sfruttare le sempre più veloci connessioni Internet. In ogni caso, per le prestazioni vi rimandiamo anche alla nostra recensione.

Il router Xiaomi AIoT AX3600 Wi-Fi 6 in versione Global arriva quindi in offerta con codice sconto (Coupon) su Geekbuying ad un prezzo di 122.63 €, a cui aggiungere i 5.2 € per le spese di spedizione da Europa. Sicuramente un prezzo inquadrato per il tipo di router che si va ad acquistare.

