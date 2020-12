Codice sconto Ulefone Armor 10 5G

Dopo l'annuncio a novembre, ecco che il rugged phone 5G Ulefone Armor 10 è finalmente disponibile in vendita – per tutti gli appassionati di dispositivi ultra resistenti – ed è già disponibile in offerta lampo per festeggiare il debutto sullo store Banggood.

Ulefone Armor 10 5G debutta in preorder su Banggood, già in offerta lampo

Equipaggiato con il chipset Dimensity 800, Ulefone Armor 10 5G punta al nuovo standard di connettività, senza ovviamente rinunciare alla resistenza. Non mancano infatti le solite certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, tipiche di ogni rugged phone che si rispetti. Il display è un'unità da 6.67″ Full HD+ con un punch hole al centro del pannello, il quale ospita una selfie camera da 16 MP.

Oltre al lettore d'impronte digitali sul retro trova spazio una quad camera con sensore da 64 MP, grandangolo, macro e profondità. In termini di connettività abbiamo il supporto NFC, utile per i pagamenti tramite Google Pay. Infine la batteria da 5.800 mAh può essere caricata sia tramite cavo che wireless (15W).

Il nuovo rugged phone Ulefone Armor 10 5G è disponibile in offerta lampo, quindi senza la necessità di inserire un codice sconto, sullo store Banggood a 330€. La promo è dedicata ad un numero limitato di unità (si tratta infatti di un'offerta lancio per l'apertura dei preordini), come si evince anche dalla pagina dedicata che trovate tramite il link in basso. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu