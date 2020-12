Oggi possiamo dire che qualsiasi cosa ha una sua controparte intelligente o comunque mossa da IoT. Anche gli strumenti musicali non sono da meno, come la tastiera elettrica smart TheONE Air 61 che va in offerta con sconto Coupon su Banggood con spedizione da Europa.

TheONE Air 61: la tastiera smart dotata di Bluetooth suona come un pianoforte e va in offerta con Coupon su Banggood

Il design della TheONE Air 61 è sicuramente più ergonomico e slim rispetto alla tastiera smart TOK1, della stessa famiglia, ma anche le funzioni sono effettivamente più avanzate. I 61 tasti molto simili a quelli del pianoforte, così come la retroilluminazione, ma anche i 417 tipi di commutazione della melodia del tono possono essere regolati tramite applicazione dedicata.

Non manca una connessione Bluetooth per poter appoggiare tranquillamente un iPad o un tablet Android al fine di esercitarvi o suonare spartiti sempre dalle applicazioni supportate. Ma non solo tastiera smart, la Air 61 diventa anche un mega speaker audio grazie agli altoparlanti stereo da 10 W. Insomma, un piccolo impianto audio senza farvi mancare nulla.

La tastiera elettrica smart TheONE Air 61 va in offerta con Coupon sconto su Banggood all'ottimo prezzo di 192.60 €, considerando anche la spedizione da Europa gratis.

