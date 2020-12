Yi – brand specializzato nei dispositivi votati alla sicurezza – ha annunciato l'inizio del periodo promozionale dedicato alle offerte di Natale: si comincia con la telecamera di sorveglianza da esterno KAMI Wire-Free, dispositivo a batteria, senza l'ingombro di fili, ricca di funzioni e in offerta con codice sconto su Amazon a -31%.

Offerte di Natale Yi: si parte con la telecamera di sorveglianza KAMI Wire-Free | Codice sconto Amazon

Come rivelato dalla stessa compagnia, questa sarà la prima offerta dedicata al Natale, quindi se siete interessati anche ad altre soluzioni non resta che pazientare ancora un po'. A questo giro Yi propone con codice sconto KAMI Wire-Free, telecamera di sorveglianza per esterno senza fili alimentata da 4 batterie ricaricabili e con impermeabilità IP65. Insomma, si tratta di una soluzione che può essere installata ovunque, senza la necessità di cavi o centraline.

Il dispositivo offre varie funzioni tra cui la visione notturna ad infrarossi, il rilevamento del movimento con sensore PIR, microfono ed altoparlante integrato e l'archiviazione sia su cloud che su scheda microSD.

L'offerta dedicata a KAMI Wire-Free è valida per uno o più acquisti da oggi – martedì 15 novembre – fino al prossimo 22 dicembre. In basso trovate il link alla pagina del prodotto su Amazon (ovviamente con spedizione Prime) e per beneficiare della promo dovrete utilizzare il codice sconto NATALEKAMI all'interno dell'apposito spazio, prima di procedere con l'acquisto. In questo modo risparmierete il 31% ed il prezzo della telecamera di sorveglianza da esterno scenderà a 54.99€ in offerta.

