L'inverno è ormai alle porte e, quando il freddo ci tormenta, non c'è niente di meglio di un riscaldatore. Questo lo sa bene Xiaomi, o meglio, lo sa bene Viomi, una delle tante aziende che gravitano nell'ecosistema della creatura di Lei Jun: la stufa elettrica Electric Heater Pro ha debuttato anche su Banggood, in offerta con codice sconto, ed è pronta a tenervi al riparo dal gelo!

Aggiornamento 03/12: la stufa elettrica è in offerta lampo mentre la versione VXTJ02 è disponibile con codice sconto ad un prezzo ancora minore. In entrambi i casi si tratta di prodotti spediti dai magazzini europei.

Codice sconto Xiaomi Viomi Electric Heater Pro: la stufa elettrica minimal è in offerta dall'Europa

Design e caratteristiche

Come al solito, il riscaldatore prodotto da Viomi incarna gli stilemi estetici soliti dei prodotti finanziati da Xiaomi, con colorazioni per nulla invadenti (si tratta di una soluzione total black), linee morbide ed una certa pulizia nel design. Il riscaldatore in questione è molto basso, in quanto pensato per essere posizionato in un angolo della stanza e far sì che l'aria vada dal basso verso l'alto.

Ci sono due modalità di riscaldamento, ovvero radiazione di calore e convezione naturale, risucchiando l'aria fredda al suo interno e, una volta scaldata, viene espulsa dall'alto.

Potenza e funzionalità

Dentro ci sono 136 lamine di alluminio, in grado di scaldarsi in soltanto 5 secondi, pur mantenendo una forte resistenza al calore per evitare deformità. Il range di temperatura varia dai 5° C ai 35° C, integrando un algoritmo smart per regolarla in automatico sulla base dei parametri impostati. Oltre a scaldare la casa, può risultare molto utile anche per asciugare i vestiti, grazie alla posizione bassa. E grazie alla certificazione IPX4 non c'è rischio che si danneggi bagnandosi.

Come tutti i prodotti IoT realizzati con Xiaomi, è possibile comandarlo tramite l'app del brand cinese dedicata alla domotica, ma ovviamente per i più pratici è presente anche un telecomando ad infrarossi.

La stufa elettrica di Xiaomi Viomi scende di prezzo grazie a questo codice sconto

Il prezzo della stufa elettrica Xiaomi Viomi Electric Heater Pro è di 114€ grazie all'offerta lampo di Banggood, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. Il dispositivo ci ha messo un po' ad arrivare anche per noi occidentali ma abbiamo comunque avuto un lieto fine. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon dedicato: se non visualizzate correttamente il box provare a disattivare AdBlock.

Codice sconto per Xiaomi Viomi Electric Heater Pro versione VXTJ02

Se volete risparmiare ancora vi segnaliamo che anche la versione VXTJ02 della stufa elettrica di Xiaomi Viomi è in offerta, stavolta con codice sconto. In questo caso il prodotto si presenta con una colorazione bianca ed una lunghezza di 940 mm (contro i 1270 mm della variante nera): di seguito trovate il link all'acquisto e il Coupon dedicato, che farà scendere il prezzo a 87.6€

