Negli ultimi tempi, come ormai ben sappiamo, è diventata intelligente e soprattutto green. Con l'esplosione delle bici e dei monopattini elettrici, gli utenti sono sempre più invogliati a spostarsi senza usare l'auto, ma questi prodotti hanno anche bisogno di accessori utili, come il casco smart Xiaomi Smart4u SH50, che va in offerta su Geekbuying con Coupon e spedizione da Europa.

Xiaomi Smart4u SH50: il casco smart con illuminazione posteriore in offerta con Coupon su Geekbuying

La composizione del casco smart dell'ecosistema Xiaomi è molto simile a quelli da bici standard, ma sono le sue funzioni ad essere effettivamente intelligenti. Partendo dal chip che aziona l'illuminazione a LED posteriore con rilevamento automatico della luce, che illumina ma non abbaglia, ideale per le passeggiate notturne. Tra l'altro, grazie alla tecnologia Mirror Polishing, raggiunge una distanza di visuale di 180°.

Guardando invece alle componenti normali, sono presenti 12 ventole integrate per una migliore ventilazione, grazie anche al design aerodinamico del casco. Inoltre, la modanatura è integrale fatta con materiali PC ed EPS, cioè in schiuma di polistirene. Ovviamente è impermeabile alla pioggia, con certificazione IPX4 ed è indossabile in ogni tipo di meteo.

Il casco smart Xiaomi Smart4u SH50 va in offerta in sconto con Coupon su Geekbuying al prezzo di 38.60€, che insieme alla spedizione da Europa a soli 0.55€ è davvero un ottimo costo per un prodotto del genere.

