Siamo ormai abituati a vedere tanti componenti della nostra casa in maniera intelligente, specialmente in cucina. E non poteva mancare un essiccatore smart come il Mofei (Morphy Richards) Food Dehydrator, che va in offerta con Coupon spedito da Europa ad un prezzo interessante su Banggood.

Mofei (Morphy Richards) Food Dehydrator è l'essiccatore smart in offerta con Coupon su Banggood

Il prodotto ha uno stile adattabile ad ogni ambiente adibito a cucina, con il suo stile classico e moderno insieme. Ma l'essiccatore smart Mofei (Morphy Richards) ha sicuramente un cuore moderno. Partendo dal condotto respiratorio circolante 3D, che permette all'energia eolica e al calore di formare un flusso circolante che essicca in maniera efficiente il cibo senza perderne il sapore.

Inoltre, la sua funzione intelligente è quella di controllare in maniera smart la temperatura, questo grazie alla sonda elettronica che dal condotto di traspirazione rileva in maniera precisa così da poterla regolare al fine di ottenere un essiccazione più uniforme. Una volta poi raggiunto il tempo limite, se la stessa temperatura è alta il tubo di riscaldamento smetterà di riscaldarsi e la ventola continuerà a funzionare fino a scendere ai 45 °C. Per le specifiche tecniche abbiamo una potenza di 400 W, 4 strati su cui poggiare il cibo ed un peso di 2.6 kg.

L'essiccatore smart Mofei Food Dehydrator va quindi in offerta con Coupon su Banggood al prezzo di 64.40€ con spedizione da Europa gratis. Un ottimo prezzo per un prodotto del genere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu