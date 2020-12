Non è difficile vedere oggi, soprattutto con l'esplosione di smart working e didattica a distanza, computer portatili di marchi cinesi essere gli alleati degli utenti. Se poi sono più avanzati come il nuovo notebook economico KUU K2S, in offerta con Coupon su GearBest, migliorano anche le prestazioni.

KUU K2S: il notebook economico con TouchPad 2.0 va in offerta con Coupon su GearBest in tutte le configurazioni

A differenza dei suoi predecessori, il nuovo KUU K2S è un notebook sì economico, ma rinnovato nel design e con una configurazione basic ma concreta. Se guardiamo alle specifiche infatti, troviamo una CPU Intel Celeron J4115, una GPU Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4 e fino a 512 GB di SSD. Quanto al display, abbiamo una diagonale da 14.1″ con risoluzione Full HD IPS.

Oltre a questo, abbiamo anche una tastiera retroilluminata e soprattutto, vera chicca del notebook, il TouchPad 2.0, cioè con tastierino numeri sul touch pad della macchina, soluzione decisamente comoda. Presente anche una webcam per le videochiamate che può essere otturata a salvaguardare la privacy.

Quanto alle porte, abbiamo una porta USB Type-C, una HDMI, una jack da 3.5 mm, una porta per Micro SD ed una porta USB 3.0, oltre all'entrata di alimentazione per la batteria da 38 Wh.

Il nuovo notebook economico KUU K2S debutta quindi in offerta con Coupon su GearBest al prezzo di 311.20€ per la configurazione 8/128 GB, 325€ per la configurazione da 8/256 GB è di 350.20€ per la configurazione massima 8/512 GB. Un prezzo per nulla esoso per una macchina tutto sommato concreto.

