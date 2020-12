In questi giorni, come sappiamo, la mobilità sarà un po' limitata. Non per questo, non ci si può attrezzare per quando sarà possibile spostarsi. Magari con un bel monopattino elettrico, come il KUGOO Kirin M4 Pro, che va in offerta con Coupon e spedizione da Europa gratis su Geekbuying.

KUGOO Kirin M4 Pro: il monopattino elettrico full optional va in offerta con Coupon su Geekbuying

Come abbiamo già potuto ammirare nella recensione, il monopattino elettrico con sellino KUGOO Kirin M4 Pro è sicuramente un modello di fascia alta, che non ha alcuna rinuncia in quanto a potenza e prestazioni. A partire dal motore brushless da 500 W, la velocità massima da 45 km/h ed una batteria molto capiente da 48 V e 13 Ah.

Quanto alla struttura, abbiamo due pneumatici da 10″ per ogni superficie, un telaio in lega di alluminio, una luce anteriore LED, un doppio sistema di freni a disco, un doppio ammortizzatore ed un display per monitorare l'attività del mezzo. Quanto alle funzioni, può muoversi in 3 modalità che si riflettono sulla velocità. Inoltre è pieghevole e si può portare facilmente nonostante il peso di 22.5 kg. Presente anche un sellino in dotazione, ma attualmente in Italia non può essere montato.

Il monopattino elettrico KUGOO Kirin M4 Pro va quindi in offerta con Coupon su Geekbuying, che lo porta ad un prezzo di 613.19€, molto buono considerando la spedizione da Europa gratis.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu