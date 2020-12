In una casa moderna, paradossalmente più del passato, avere una casa pulita è fondamentale, dato anche il periodo. Quindi, un aspirapolvere ciclonico con una certa potenza, ottime caratteristiche ed un prezzo conveniente, magari anche in offerta al minimo storico con codice Coupon, come il JIMMY JV85 su Geekbuying è tra le migliori soluzioni possibili, specie spedito da Italia.

JIMMY JV85, l'aspirapolvere ciclonico top al minimo storico su Geekbuying con codice Coupon

Il design dell'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV85 in offerta segue il filone del settore della pulizia casalinga, quindi con una struttura leggera, metallizzata e moderna. Quanto alle caratteristiche, sebbene non sia potente quanto il modello Pro, si distingue comunque per una potenza di aspirazione da 185 AW, per un'autonomia lunga un'ora circa.

Inoltre, l'aspirapolvere ciclonico JIMMY riesce a catturare una grande quantità di polvere e sporco, grazie al serbatoio da 0.6 litri. Il motore permette in oltre di raggiungere i 100.000 giri al minuto ed è tutto monitorabile dal display LCD posto sul manico. In più, è possibile rimuovere la struttura centrale per renderlo un aspiratore manuale per arrivare su ogni superficie. Non mancano poi i comodi accessori per ogni tipo di esigenza.

L'aspirapolvere ciclonico JIMMY JV85 va quindi in offerta sconto su Geekbuying al minimo storico grazie al codice Coupon al prezzo di 178.90 €. Inoltre, non manca la comoda spedizione da Italia gratis.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu