Negli ultimi tempi, la voglia di aggiornare i propri strumenti per la pulizia della casa ha colpito un po' tutti, come una mania. E c'è un brand su tutti che si distingue in varie fasce di mercato, cioè JIMMY, con il suo aspirapolvere ciclonico più economico JV53 Lite in offerta al minimo con Coupon su Banggood da Europa è tra le migliori soluzioni possibili al prezzo proposto.

JIMMY JV53 Lite: l'aspirapolvere ciclonico economico va subito in offerta con Coupon al minimo su Banggood

Come si presenta quindi l'ultimo vacuum cleaner del brand partner di Xiaomi? L'aspirapolvere ciclonico economico JIMMY JV53 Lite ha una struttura ed un design ergonomico, con inclinazione a 65°. Quanto alle caratteristiche, abbiamo un motore da 425 W ed una potenza di aspirazione da 125 AW (circa 20.000 Pa). Per la batteria è presente un modulo da 2500 mAh, che permette un'autonomia massima di 45 minuti.

Come molti aspirapolvere di questo tipo, può essere utilizzato in una doppia funzione al fine di arrivare su tutte le superfici. La capacità di contenimento del vano polvere è di 0.5 litri. Il motore riesce a raggiungere 100.000 giri al minuto. Il sistema di filtraggio è a doppia funzione ciclonica, non manca poi il filtro HEPA.

L'aspirapolvere ciclonico economico JIMMY JV53 Lite va quindi in offerta con codice Coupon su Banggood al minimo ad un prezzo di 129.60 €, davvero ottimo considerate le sue caratteristiche e la spedizione da Europa gratis.

