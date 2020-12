Codice sconto Honor Router 3 Wi-Fi 6+

Dopo un debutto scoppiettante in patria, la prima soluzione Wi-Fi 6 targata Honor è arrivata in Italia a luglio, mostrandosi fin da subito interessante sia per caratteristiche che per le varie iniziative promozionali. In occasione del Black Friday Honor Router 3 Wi-Fi 6+ è sceso ad un prezzo super e ad oggi risulta ancora in offerta lampo ad una cifra davvero niente male (senza la necessità di inserire un codice sconto), tramite lo store ufficiale HiHonor.

Honor Router 3 Wi-Fi 6+ è in offerta sullo store ufficiale, con tanto di spedizione gratis

Protagonista anche del nostro editoriale di alcuni giorni fa dedicato proprio allo standard di rete, Honor Router 3 si è rivelato un dispositivo di tutto rispetto sia per quanto riguarda le performance del Wi-Fi 6 che in termini di design e stile. Elegante, compatto e caratterizzato da una candida colorazione bianca, il router si integra bene in qualsiasi ambiente grazie al suo tocco minimale. Equipaggiato con una soluzione Gigahome dual-core da 1.2 GHz e dotato di supporto alla tecnologia OFDMA, il terminale offre anche configurazione e controllo tramite l'app Huawei AI Life, per la massima comodità.

Se siete in cerca di un router Wi-Fi 6+ in offerta, allora Honor Router 3 potrebbe fare al caso vostro visto il prezzo invitante a cui viene proposto dallo store ufficiale del brand, con tanto di spedizione gratuita e senza la necessità di inserire alcun codice sconto (la promo è già applicata). Qui sotto trovate il link all'acquisto.

