Se siete in cerca di un paio di cuffie TWS economiche ed affidabili, le QCY T8 fanno al caso vostro: gli auricolari wireless del brand cinese sono al 40% di sconto grazie a quest'offerta lampo dello store GearBest, disponibile ancora per una manciata di giorni.

QCY T8: le cuffie TWS sono al 40% di sconto su GearBest

Caratterizzate da un design semi in-ear, le cuffie wireless QCY T8 si presentano come una soluzione perfetta per chi vuole risparmiare ma senza rinunciare allo stile e alla comodità. Dotate di un chip Blutooth 5.1 (per una maggiore stabilità), sono accompagnate da una custodia con una batteria da 380 mAh. In termini di autonomia si parla di circa 25 ore in totale, utilizzando il case; la ricarica avviene tramite Type-C. La nuova versione delle T8 aggiunge anche il supporto alla decodifica AAC mentre all'interno delle cuffie trova spazio un driver dinamico da 13 mm.

Non mancano poi i controlli touch e la modalità a bassa latenza per la sincronizzazione audio/video durante il gaming.

Le cuffie TWS QCY T8 sono disponibili in offerta lampo sullo store GearBest, senza la necessità di inserire alcun codice sconto: basterà accedere alla pagina del prodotto tramite il box in basso e lo troverete già scontato. Se non visualizzate correttamente il link qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

