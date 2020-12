Mentre Huami continua per la sua strada sfornando smartwatch come se non ci fosse un domani (tra BIP U, GTS 2 e GTR 2 tanto per citarne alcuni), noi continuiamo ad avere un occhio di riguardo per le vecchie glorie, dispositivi a volte intramontabili. Tra questi come non citare Amazfit Stratos 2 (o solo Stratos, o Sport Watch 2 se preferite), dispositivo dal look accattivante ed dall'anima sportiva, ora disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo super allettante.

Codice sconto Amazfit Stratos 2: lo sportwatch di Huami scende a prezzo

Il successore del modello Pace è riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati grazie al connubio tra stile e funzionalità (qui trovate la nostra recensione del dispositivo). Caratterizzato da una corona in ceramica ed un vetro protettivo con curvatura 2.5D, dotato di un corpo con resistenza all'acqua fino a 5 ATM e ricco di modalità sportive, Amazfit Stratos 2 si presenta come uno sportwatch completo e economico.

Il display è una soluzione transflettiva a colori da 1.34″ mentre il resto delle caratteristiche comprendono il GPS integrato, un sensore PPG ed il pieno supporto per l'app Zepp.

Lo smartwatch votato allo sport Amazfit Stratos 2 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Gshopper, con spedizione direttamente dai magazzini europei. Se non visualizzate correttamente il box in basso provate a disattivare AdBlock.

