Il 2020 è stato senza dubbio l'anno degli indossabili di Huami. Il produttore cinese, partner di Xiaomi, ha lanciato da poco i nuovi smartwatch Amazfit, tra cui GTS 2, che va in pre-ordine nella versione Global ad un ottimo prezzo in offerta con codice Coupon su Banggood.

Amazfit GTS 2: il nuovo smartwatch di Huami va in offerta con Coupon su Banggood

Già guardandolo nel design, ci rendiamo conto che lo smartwatch Amazfit GTS 2 è un prodotto di ottima fattura, grazie al display AMOLED da 1.65″ (348 x 442 pixel) simil-curvo con effetto 3D, la cassa in alluminio rettangolare ed l'elegante cinturino in silicone che dona anche un effetto sport all'orologio.

Ma anche al suo interno il GTS 2 di Huami è un prodotto di qualità, come possiamo vedere anche nella recensione, partendo dal supporto all'assistente vocale integrato Alexa, lo storage dedicato alla musica, la possibilità di personalizzare le Watch Face con tanto di Always-on Display, ma anche il monitoraggio della salute, grazie al Bio Tracker, oltre alla misurazione dell'ossigeno nel sangue, alla frequenza cardiaca H24, il sistema PAI, indicatore del sonno, il livello di stress e tanto altro ancora.

Lo smartwatch Amazfit GTS 2 di Huawei in versione Global va in offerta sconto con codice Coupon al prezzo di 136.40 € su Banggood, ancora in pre-ordine, che è attualmente tra le offerte più basse per questo prodotto.

N.B. Il costo di spedizione per l'articolo è di 7.30 €, che però non inficia l'ottima offerta dedicata.

