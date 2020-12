Carl Pei dopo OnePlus: il co-fondatore sul nuovo progetto in arrivo

Mentre fioccano le indiscrezioni in merito ai prossimi modelli della serie 9 del brand cinese (qui trovate una raccolta di tutti i leak trapelati fino a questo momento), si torna a parlare di Carl Pei, storica figura legata a OnePlus. Il co-fondatore ha lasciato l'azienda ad ottobre, spiegando in una lunga lettere i motivi che l'hanno spinto verso questa decisione. Non è passato poi troppo tempo ma sembra che l'ex di OP sia già pronto a tornare in campo: niente paura perché non sembra che sia previsto alcun passaggio alla concorrenza.

Carl Pei, ex di OnePlus, svela i piani per il futuro

Dopo aver spiegato le motivazioni che lo hanno portato all'allontanamento da OnePlus, Carl Pei ha previsto una lunga pausa per rilassarsi e soprattutto passare del tempo con i familiari. Comunque quanto un persona è abituata ad essere sempre dinamica e in movimento è davvero difficile mettere da parte le proprie idee per troppo e infatti ecco che arrivano i primi dettagli sul futuro del dirigente.

In fondo non dimentichiamo che lo stesso Pei ha confermato ad ottobre di essere già pronto ad una nuova avventura e in questo caso si tratterà di un'impresa tecnologia che punta all'audio. Lo storico co-fondatore di OnePlus ha già raccolto 7 milioni di dollari in finanziamenti iniziali, fondi che andranno ad alimentare una start-up che sarà svelata a inizio 2021.

Tra gli investitori troviamo Tony Fadell (l'ingegnere a capo dei progetti iPod), lo YouTuber Casey Neistat, il co-fondatore di Twitch Kevin Lin, il CEO di Reddit Steve Huffman e tanti altri. Per quanto riguarda Carl Pei si è detto entusiasta di tale fiducia e promette un approccio “aggressivo” di questa nuova realtà che debutterà il prossimo anno.

La sede centrale della start-up sarà a Londra, presso una struttura che ospiterà il team e il lato ricerca e sviluppo. Come sottolineato poco sopra, la nuova realtà di Carl Pei punterà al settore audio, con i primi prodotti già in arrivo nel corso del 2021.

