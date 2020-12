La gran parte dei Mi Fan ha occhi solo per il prossimo Xiaomi Mi 11, senza contare le varie indiscrezioni che stanno spuntando sui futuri Redmi Note 10 e K40. In mezzo a tutte queste novità ecco fare capolino anche le primissime notizie in merito al prossimo flagship da gaming, che potremmo anche cominciare a chiamare Black Shark 4. Al momento si sa poco o nulla del top di gamma, ma la casa cinese sta già cominciando a scaldare i motori.

Aggiornamento 02/12: anche Black Shark conferma che il prossimo smartphone da gaming avrà il nuovo Snapdragon 888. Trovate i dettagli nella sezione Hardware.

Black Shark 4: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Partendo da quello che potrebbe essere il design ed il display, ricordiamo che Black Shark 3S ha introdotto un pannello AMOLED a 120 Hz, con uno stacco netto dal modello 3 Pro: quest'ultimo aveva optato per una soluzione QHD+ ma a 90 Hz. Probabile che vedremo il ritorno di un display simile a quello visto anche sul prossimo modello versione 4, sebbene si possa già pensare ad un refresh rate maggiorato, fino a 144 Hz. Ormai di soluzioni di questo tipo ce ne sono: basti pensare a RedMagic 5G, tanto per citarne una.

Hardware

Purtroppo il CEO dell'azienda non ha ancora fatto del tutto chiarezza sulla feature né l'ha fatta sull'identità del prossimo smartphone da gaming. Nel frattempo noi abbiamo appreso i primi dettagli sul presunto Black Shark 4 e che cosa ci si può aspettare dal top di gamma.

Quanto al SoC, l'azienda ha affermato che anche il prossimo Black Shark sarà dotato del nuovo Snapdragon 888: i chipset high-end di Qualcomm sono sempre stati i benvenuti. Lato memorie si potrebbe fare il bis, con almeno 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. Per la ricarica, fino ad ora l'azienda si è spinta fino ai 65W ma il prossimo Black Shark 4 potrebbe puntare alla tecnologia da 120W di Xiaomi Mi 10 Ultra.

Fotocamera

Luo Yuzhou, CEO di Black Shark, ha affidato un pensiero a Weibo, il noto social cinese. Nel post che vedere in alto, fa riferimento al prossimo modello del brand e ad una nuova funzionalità che troveremo a bordo. Questa sembra essere migliore rispetto ad iPhone 12 Pro, una considerazione che lascia intendere che la novità sia già presente nel top di gamma di Cupertino. Black Shark 4 – andiamo di fantasia e ipotesi, dato che il nome non viene confermato – potrebbe avere quindi qualcosina in comune con il rivale di Apple… ma cosa?

Il dirigente non specifica nulla e sono i fan a formulare le prime ipotesi citando il peso, la velocità di ricarica (wireless?) oppure la frequenza di aggiornamento o magari lo scanner LiDAR. Un'altra scelta potrebbe essere il teleobiettivo, mancanza sia di Black Shark 3/3 Pro che del modello 3S.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, potremmo aspettarci un salto verso la Quad Camera, magari proprio con il già citato teleobiettivo.

Prezzo e Data

Per quanto i primi dettagli circa il prossimo Black Shark, presumibilmente versione 4 ma attenti alla tetrafobia cinese, non abbiamo dettagli in merito al prezzo ma qualcosa in merito alla data di presentazione sì, dato che il prossimo smartphone da gaming del partner di Xiaomi arriverà, come annunciato ufficialmente, nel primo trimestre del 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu