Negli ultimi tempi si è parlato tanto del grande cambiamento di Huami, con “l'arrivo” dell'applicazione Zepp, dedicata ai dispositivi Amazfit (qui trovate tutti i dettagli riguardo questa novità). L'app in questione ci ha svelato qualche dettaglio in anticipo sulla nuova bilancia smart del brand cinese ed ora Amazfit Smart Scale è finalmente ufficiale: andiamo a scoprire tutti i dettagli su design, caratteristiche, funzioni e prezzo di vendita in Italia.

Aggiornamento 22/12: vi segnaliamo che la bilancia smart di Amazfit è disponibile all'acquisto anche in Europa e in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Amazfit Smart Scale ufficiale: tutto sulla nuova bilancia smart di Huami

Design e caratteristiche

Il debutto di Amazfit Smart Scale è avvenuto insieme al nuovo smartwatch Pop per la Cina e di certo non mancherà di accontentare gli appassionati. La bilancia smart di Amazfit misura 320 x 320 x 25 mm, per un peso di 2.2 Kg, ed arriva con un design minimalista ed una colorazione scura, dettagli che lasciano pensare a Xiaomi e al suo tipico look. All'interno del dispositivo trova spazio un sensore ad alta precisione, con un grado di sensibilità fino a 50 grammi.

La parte superiore ospita un display LCD da 3.4″ su cui vengono mostrati tutti i vari dettagli. Sotto di esso trova spazio il logo del brand.

Funzioni

Uno dei punti di forza di Amazfit Smart Scale è rappresentato dalle sue funzionalità, davvero una valanga. Inoltre è possibile impostare fino a 10 account differenti, in modo da monitorare tutti i dati in base all'utente interessato. La bilancia smart consente di misurare non solo il peso o il grasso corporeo, ma tantissimi altri aspetti (fino a 16 funzioni). Di seguito trovate l'elenco delle misurazioni disponibili:

peso corporeo

massa grassa

massa muscolare

percentuale di acqua

massa ossea

percentuale di proteine

metabolismo basale

grado di grasso viscerale

grasso sottocutaneo

quantità di muscoli legati allo scheletro

cambiamenti della massa muscolare nel tempo

età fisica

punteggio e valutazione della salute

indice di massa corporea (BMI)

peso ideale

tipologia di corporatura

I dati possono essere salvati via cloud e visualizzati direttamente da smartphone, grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, tramite l'applicazione Zepp. Come anticipato poco sopra, inoltre, la bilancia è perfetta per pesare i neonati (vista la sua elevata sensibilità) oppure per calcolare l'aumento di peso in gravidanza.

Amazfit Smart Scale ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Amazfit Smart Scale è di 59.9€: la bilancia smart è disponibile all'acquisto in Italia tramite lo store europeo del brand, tramite questa pagina dedicata. Il dispositivo viene spedito in tutta Europa, gratis e con possibilità di reso.

