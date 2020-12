Dopo il lancio del nuovo modello top Zepp Z e l'arrivo del GTS 2 Mini in Italia, non c'è pace per Huami. La compagnia cinese continua a sfornare novità e stamane ha ufficializzato in patria ben due “nuovi” dispositivi: la famiglia di wearable si arricchisce anche con Amazfit GTS 2e e GTR 2e, già protagonisti di precedenti indiscrezioni ed ora ufficiali con tanto di specifiche, prezzo e differenze con in modelli standard.

Amazfit GTS 2e e GTR 2e: tutto sui “nuovi” indossabili di Huami

Design e caratteristiche

I nuovi modelli Amazfit GTS 2e e GTR 2e arrivano con un design essenzialmente invariato e non portano alcuna novità degna di nota in questo senso. Ci troviamo di fronte ancora una volta agli stessi, splendidi indossabili che abbiamo avuto modo di recensire (qui e qui), uno caratterizzato da un pannello squadrato e l'altro con un display circolare. Stesso stile e stesse dimensioni: insomma, le differenze sono da ricercarsi lato hardware.

Che cosa cambia rispetto alle versioni “base”?

Fondamentalmente sia Amazfit GTR 2e che GTS 2e sono stati concepiti per offrire una maggiore durata della batteria ed un prezzo ridotto ci circa il 20%, rimuovendo il trasmettitore Wi-Fi presente all'interno dei due indossabili. Tutte le caratteristiche interne – dall'NFC fino al peso contenuto, alla batteria – non cambiano e l'unica modifica consiste nella rimozione del modulo che abbiamo citato. Comunque non c'è solo questa rinuncia, ma anche un'aggiunta: Huami ha introdotto per entrambi il monitoraggio continuo della temperatura corporea, un dettaglio non da poco in questo periodo storico.

Il GTS 2e continua ad avere una batteria da 246 mAh, un peso di appena 25 grammi e il supporto NFC, ma l'autonomia sale a 14 giorni con una singola carica, oppure 24 giorni utilizzando il dispositivo in modo basilare. Per quanto riguarda il GTR 2e abbiamo ancora una volta un ampio pannello AMOLED ed una batteria da 471 mAh, ma a questo giro l'autonomia passa a 24 giorni (invece dei 14 giorni canonici).

Amazfit GTR 2e e GTS 2e ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Amazfit GTS 2e e GTR 2e è di circa 100€ al cambio, ovvero 799 yuan. Si tratta della medesima cifra per entrambi i modelli, in preorder a partire da oggi ed in vendita dal prossimo 24 dicembre (ovviamente in Cina).

