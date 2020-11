ZTE annuncia i piani per il 2021: Nubia e RedMagic in prima linea ed altre novità

Ultimamente la casa cinese sembra procedere più che spedita, con il piede piantato sull'acceleratore: nell'arco di poco tempo abbiamo avuto il primo smartphone con fotocamera sotto il display Axon 20, un set-up box con Wi-Fi 6, un nuovo smartwatch con tanto di Sp02 ed un design niente male e c'è spazio anche per un paio di smartphone low budget. Non si tratta di un caso e durante l'ultima Partner Conference ZTE ha svelato i piani per il 2021, con un focus sulla nuova strategia e – ovviamente – Nubia e RedMagic in prima linea.

ZTE svela le carte per il 2021 e fa sul serio

Durante l'evento tenutosi oggi a Chengdu, ZTE ha annunciato i grandi cambiamenti in arrivo nel corso del 2021. Durante il prossimo anno la compagnia cinese è intenzionata ad aumentare la sua presenza in patria per quanto riguarda il mercato degli smartphone, ma non solo. Tecnologia e qualità saranno le parole d'ordine, ma si punterà anche a rendere più “giovanile” il marchio, con una strategia definita 1 + 2 + N.

Si tratta di un piano simile a quanto visto con rivali del calibro di Huawei e Realme: si punta insomma non solo sugli smartphone ma anche sull'ecosistema, con nuovi prodotti intelligenti. Il tutto andrà a braccetto con la divisione Cloud, in modo da costruire uno scenario completo a tutto tondo, con un'esperienza smart life style votata al 5G.

Ovviamente queste migliorie non passeranno solo per ZTE ma avranno un ruolo fondamentale anche Nubia e RedMagic. Il colosso tecnologico è intenzionato a unificare i suoi tre marchi di smartphone ma al momento non è dato di sapere cosa comporterà questa scelta. Forse vedremo dispositivi Nubia o smartphone da gaming con il logo ZTE insieme a quello del produttore, ma al momento non abbiamo ancora una conferma ufficiale.

Poi, per il 2021 ci sarà un investimento cospicuo anche nei canali offline, con la nascita di 5.000 punti vendita. Insomma, le buone intenzioni ci sono tutte: resta da vedere quali saranno le novità in termini di smartphone e prodotti dell'ecosistema, in arrivo durante il prossimo anno.

