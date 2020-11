ZTE Blade 20 Pro 5G: display OLED, Snapdragon 765G e tanto altro

Nonostante questo non sia poi un anno così fortunato, in tutti i sensi, ZTE pare aver ingranato la quinta. Nell'ultimo periodo, infatti, sono arrivati diversi nuovi smartphone, soprattutto di fascia medio-bassa, come ZTE Blade A7s 2020 e ZTE Blade 20 5G. Crediamo, però, che l'azienda sia pronta a lanciare un altro prodotto sul mercato, questa volta con SoC Snapdragon 765G, ovvero ZTE Blade 20 Pro 5G, non ancora annunciato ufficialmente.

ZTE Blade 20 Pro 5G, ecco alcune specifiche tecniche

Ancora non sappiamo molto su questo nuovo dispositivo, dato che sembra essere emerso di recente in occasione della China Mobile Global Partner Conference. Alcuni leaker credono che ZTE Blade 20 Pro 5G possa arrivare sul mercato già il 30 novembre, ma attendiamo qualche conferma da parte dell'azienda. Al di là di questo sembrano essere emerse alcune specifiche tecniche, come la presenza di un SoC Snapdragon 765G e di un display OLED.

Dando un'occhiata alle prime immagini, pare che il design non differisca molto da ZTE Blade 20 5G, mostrando sempre un notch a goccia sulla parte frontale. All'interno di tale componente, dunque, dovrebbe trovare spazio una selfie camera da 20MP. Sul retro, invece, potrebbe risiedere una quad-camera con sensore principale da 64MP, ma al momento non abbiamo immagini del retro del device quindi non ci sbilanciamo più di tanto. Questo smartphone, poi, potrebbe arrivare in due varianti: una con 6GB di RAM e l'altra con 8GB di RAM, dotati entrambi di connettività 5G.

Dobbiamo attendere qualche comunicazione ufficiale di ZTE in merito a tale dispositivo. Alcuni, però, indicano già un prezzo vicino a 230 euro al cambio attuale, dunque 1.799 yuan.

