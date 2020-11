Dopo i primi anni in cui acquistare uno smartphone Xiaomi era appannaggio di store di importazione cinesi, l'approdo in Europa per il colosso asiatico è passato, prima che altrove, in Spagna tre anni fa. E proprio in questo paese, in soli 36 mesi Xiaomi è il primo brand di un mercato ancora oggi chiave per la sua distribuzione.

Xiaomi: Da Mi A1 al Mi 10T Pro, in 3 anni un'impennata senza precedenti in Spagna

A un día de cumplir 3 años en España nos llegan grandes noticias: mantenemos por tercer trimestre consecutivo la primera posición por volumen de envíos de smartphones en España, según Canalys, con un crecimiento interanual del 93%. pic.twitter.com/sMYd6YwX9K — Borja Gómez-Carrillo (@borja_xiaomi) November 5, 2020

In principio fu Xiaomi Mi A1, lo storico primo Android One del brand, ad arrivare come primo smartphone in Spagna. Da lì, il paese iberico è diventato quasi Xiaomi-dipendente, creando una vera e propria roccaforte. E a dimostrarlo è la crescita su base annua nel Q3 2020 che si attesta al 93% (dati Canalys).

¿Cómo creéis que será nuestro tercer cumpleaños en España este viernes a las 13:00 h?

¿Qué os gustaría ver en la edición del #CaféConXiaomi? 🤔

¡Os leemos #MiFans! https://t.co/pi6lFQkhzM pic.twitter.com/crfKkxfA00 — Xiaomi España (@XiaomiEspana) November 4, 2020

Numeri molto importanti, che non fanno altro che alimentare il piano di leadership del settore di Xiaomi in Europa, che si riflette sempre nel Q3 2020 segnando una crescita non inferiore al 107%. Se guardiamo agli altri competitor, non vanno oltre il 6% ed il 13%, così come in Spagna l'unica che ha segnato un altro forte debutto è OPPO, ma bisogna guardare al fatto che è la novità (altrimenti non si spiegherebbe il +1456%).

Insomma, come novelli conquistadores, il team di Xiaomi punta a proseguire un sodalizio di qualità con un paese che li ha accolti a braccia aperte e che ha influenzato il parere anche di tanti altri paesi dell'Europa, visto quanto fa anche in Italia il brand.

