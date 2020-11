Lo scaldino Xiaomi vi protegge dal freddo durante lo smart working

Il freddo è ormai alle porte e tenerlo alla lontana può rivelarsi fondamentale, anche grazie all'ausilio di un prodotto come questo prodotto creato da Sothing e venduto su Xiaomi YouPin. Si tratta di un dispositivo atipico, non tanto per il suo scopo quanto per le forme in cui viene proposto. È a tutti gli effetti uno scalda-gambe, composto da una serie di pannelli riscaldanti che permettono di tenerle al calduccio. Un vantaggio non da poco, specialmente se si è soliti stare molto alla scrivania e non si ha un radiatore nelle vicinanze.

LEGGI ANCHE:

Questo gadget Xiaomi analizza la qualità dell’aria di casa vostra

Xiaomi e Sothing creano uno scalda-gambe dalle forme stravaganti

Le fattezze di questo scalda-gambe Sothing, venduto da Xiaomi sulla propria piattaforma di crowdfunding YouPin, sono simili ad un cubicolo. Ed è proprio al suo interno che possiamo posizionare le gambe, lasciando che il sistema interno le scaldi e provochi la conseguente sensazione di piacere. Con dimensioni di 100 x 57,5 cm, è composto da cinque sezioni differenti, di cui alcune resistente alle alte temperature per evitare possibili danni all'oggetto e alla persona.

È possibile scegliere fra tre diversi livelli di temperatura tramite l'apposito pulsante interno: 45° C, 55° C e 65° C. Ma le gambe non sono l'unica parte del corpo che può essere scaldata: grazie al suo design pieghevole, nulla vieta di posizionarselo dietro alla schiena. Il calore ci mette poco ad essere propagato, grazie al motore integrato da 195W. Viene venduto su YouPin al prezzo di circa 25€, di listino pari a 199 yuan.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!