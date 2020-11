L'Europa sta diventando sempre più il playground preferito di un colosso come Xiaomi. E se inizia anche ad ingranare in quello che potremmo definire un sub-continente come quello russo, la cosa si fa davvero interessante. Infatti, Xiaomi è presente con i suoi smartphone per il 24% del mercato in Russia, sebbene non sia ancora il primo brand assoluto.

Xiaomi è il secondo brand in Russia, ma l'espansione è imminente

Secondo il rapporto di Canalys, al terzo trimestre 2020 Xiaomi si è classificato al secondo posto in Russia nel mercato smartphone, occupando però il 24% del settore, risultato non indifferente. Le quote di mercato però, subiranno sicuramente un'importante crescita.

Anche perché, Xiaomi ha iniziato ad assemblare le proprie smart TV proprio in Russia, quindi può entrare tranquillamente con il proprio ecosistema dalla porta principale, con un 2021 che potrebbe vederla effettivamente protagonista.

Questo non fa altro che vedere Xiaomi come vera e propria candidata a leader di settore in un continente molto importante come quello europeo, che vede il brand cinese ottenere grandi risultati nei mercati più importanti.

