L'eterna lotta tra quale smartphone è il migliore passa anche dallo schermo di questi ultimi. Infatti, ci si chiede sempre se comprare un modello con pannello della gamma OLED (con le varie declinazioni) o comunque un affidabile LCD (ma questo si nota più spesso, ovviamente, nei top gamma). E se si tratta di scegliere un brand di smartphone dal grande rapporto qualità/prezzo come Xiaomi, ma anche Redmi e POCO, specie con F2 Pro, si guarda spesso al fatto che abbiamo un display AMOLED, ma quali sono attualmente sul mercato e quali quelli che magari possediamo già?

Xiaomi, Redmi, POCO: quali sono gli smartphone con display AMOLED?

La lista è decisamente lunga e variegata da modelli di ogni fascia di prezzo, comprendendo sia smartphone Xiaomi della serie Mi, della serie CC, i vari Redmi serie K ed anche il top gamma di POCO, F2 Pro, ecco quindi quali sono gli smartphone con display AMOLED.

Xiaomi : Mi 10 Ultra, 10 Pro, 10, Mi Note 10 Lite, Note 10 Pro, Note 10, Mi 10 Youth Edition, Mi 10 Lite, Mi 9 Pro, 9, 9 SE, 9 Lite, 9T Pro, 9T, A3, CC9, CC9 Pro, CC9e, CC9 Meitu Edition, Mi MIX 3, MIX 3 5G, Mi 8 Pro, 8, 8 EE, 8 SE, Mi Note 2;

Redmi : Redmi Pro, Redmi 10X, 10X Pro, K30 Ultra, K30 Pro, K30 Pro Zoom Edition, K20, K20 Pro;

POCO: POCO F2 Pro;

Come potete notare, la lista attuale è folta e comprende smartphone con display AMOLED che hanno sbancato il mercato e fatto di Xiaomi, come anche con il tempo Redmi e POCO, in Occidente un brand conosciuto e apprezzato. Ne possedete già uno, oppure in questa lista, dei modelli disponibili all'acquisto, vi incuriosisce qualcuno? Fatecelo sapere nei commenti!

