Non trovate l’app Mi Health? Ecco come risolvere su Xiaomi

Nel 2019 venne lanciata Mi Health, l'app proprietaria di Xiaomi per la raccolta e visualizzazione dei parametri di salute raccolti da smartphone e wearables. Da allora l'app è stata aggiornata e migliorata di tanto in tanto, come dimostra la recente aggiunta del monitoraggio sportivo. Tuttavia, c'è un bug che sta colpendo gli smartphone Xiaomi che impedisce agli utenti di visualizzare l'app all'interno del drawer.

LEGGI ANCHE:

Come installare centinaia di temi su Xiaomi con MIUI Themez

Ecco come ritrovare l'app Mi Health a causa del bug sugli smartphone Xiaomi

Provando a controllare sul vostro smartphone Xiaomi, potreste anche voi non trovare l'app Mi Health. In tal caso, sappiate che in realtà l'app dovrebbe essere correttamente installata. Per verificarlo, vi basta andare in “Impostazioni/App/Gestisci app” e consultare l'elenco delle app installate nel vostro smartphone. Qua dovreste trovarla, come dimostrano le varie segnalazioni comparse in rete (1, 2, 3, 4, 5). Fortunatamente sembra esserci un metodo per bypassare questo bug del software della MIUI.

Come fa presente un moderatore del forum Xiaomi, quello di Mi Health è un bug già conosciuto della MIUI. Nell'attesa che venga effettivamente risolto con un fix software, c'è un modo per risolvere. Dovete andare in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Regione” e cambiare da Italia a Spagna, India o Indonesia. Così facendo, dovreste vedere comparire l'app Mi Health nella home e/o nell'app drawer.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu