La compagnia di Lei Jun – con le mani in pasta praticamente ovunque – non ha mai disdegnato il campo dei frigoriferi, prima con brand partner e poi con la sua linea a marchio Mijia. Anche in questo caso si tratta di dispositivi nel perfetto stile dell'azienda, con un look minimale ed un prezzo contenuto: lo stesso vale con il nuovo frigorifero Side By Side (o americano, se preferite) Xiaomi Mijia, disponibile in Cina e dotato di una serie di caratteristiche smart che lo rendono ancora più appetibile.

Il frigorifero Side By Side di Xiaomi Mijia debutta con uno stile minimal e funzioni smart

Design e caratteristiche

Come anticipato anche poco sopra, il nuovo frigorifero Side By Side di Xiaomi Mijia fa dello stile minimal il suo cavallo di battaglia. In dispositivo arriva con linee essenziali, nella sola colorazione bianca e con un formato all'americana (o Side By Side se preferite), ossia con apertura a due ante. La capienza è di 450L ed offre anche un congelatore integrato: in totale ci sono 10 ripiani e due vassoi removibili.

Funzionalità smart

Similmente ad altri modelli del brand, anche in questo caso abbiamo un pratico schermo touch posto frontalmente, lungo l'anta destra. Il frigorifero smart Xiaomi Mijia può interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app dedicata alla domotica, Mi Home, in modo da tenere sotto controllo tutti i parametri del dispositivo.

Xiaomi Mijia: prezzo e disponibilità del nuovo frigorifero smart Side By Side

Il prezzo del nuovo frigorifero americano / Side By Side targato Xiaomi Mijia è di appena 318€ al cambio, ossia 2.499 yuan. Il dispositivo è in vendita sullo store ufficiale del brand in patria e al momento non abbiamo notizie in merito al rilascio anche alle nostre latitudini. Comunque teniamo le dita incrociate anche perché siamo certi che se Xiaomi portasse un prodotto del genere in Europa… sarebbe un ennesimo successo!

