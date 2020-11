Xiaomi MIIIW Wireless Silent Mouse, il mouse più silenzioso di sempre

Ovviamente Xiaomi non produce solo smartphone, per quanto molti siano portati a pensare che sia effettivamente così. Quest'azienda, però, ad oggi copre ogni possibile settore con i suoi dispositivi, dalla cucina alla domotica, dall'igiene al giardinaggio. Tra i tanti prodotti disponibili sul mercato, principalmente quello asiatico, troviamo anche gli accessori per il mondo PC, come tastiere, monitor, mouse e tanto altro. Da pochissimo, quindi, su YouPin è uscito un nuovo device in crowdfunding, ovvero Xiaomi MIIIW Wireless Silent Mouse, il mouse più silenzioni tra quelli venduti sul mercato.

MIIIW Wireless Silent Mouse è in vendita su YouPin

Dando un'occhiata ai nuovi dispositivi presenti su YouPin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, troviamo anche un mouse. Questo accessorio, come si evince anche dal nome, possiede una caratteristica molto particolare. Xiaomi MIIIW Wireless Silent Mouse ha tasti che producono un rumore minimo, compreso fra 30 e 40dB. Si adatta, quindi, a qualsiasi ambiente di lavoro, anche grazie al suo design piuttosto minimale.

LEGGI ANCHE:

Un logo di Xiaomi gigante appare in un campo agricolo, ecco dov’è successo

Vediamo come sulla parte laterale tale prodotto sia caratterizzato dalla presenza di una superficie più ruvida, che ne facilita la presa. Viene venduto in due colorazioni, bianca e nera, ma in ogni caso sulla parte superiore presente una rotella con bordi rossi ed un tasto per la modifica del DPI. Proprio in merito anquest'ultimo valore, dunque, il mouse supporta 800 DPI, 1.200 DPI e 1.600 DPI. Non è ovviamente un device adatto al gaming, ma per il lavoro va più che bene. Questo dispositivo, poi, si connette al vostro PC Windows o Mac tramite rete wireless (2,4GHz).

Xiaomi MIIIW Wireless Silent Mouse è in vendita su Xiaomi YouPin al prezzo di 4,95 euro, dunque 39 yuan. Al termine del crowdfunding, però, tale cifra salirà a circa 6 euro, quindi 49 yuan.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu