Negli ultimi mesi stiamo assistendo all'aggiunta di tanti dispositivi della casa cinese nel roster della recovery TWRP ufficiale, ma per TeamWin non c'è spazio solo per gli ultimi arrivati, ma anche per i dispositivi in giro già da un po' di tempo, come nel caso di Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 Pro e addirittura Mi 8 Explorer Edition.

Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 Pro e Mi 8 Explorer Edition: disponibile la recovery TWRP ufficiale

Il trittico di smartphone appartenenti alle ex serie top della compagnia di Lei Jun ha ricevuto il supporto degli sviluppatori della custom recovery più nota del panorama modding. Ora, i possessori di Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 Pro e Mi 8 Explorer potranno installare a bordo dei proprio dispositivi l'ultima versione della recovery TWRP ufficiale: di seguito trovate i link al download, direttamente dal portale di TeamWin.

Ovviamente per poter usufruire della recovery personalizzata dovrete necessariamente avere il bootloader installato e seguire la procedura dedicata per installare TWRP (tra l'altro riportata anche nelle stesse pagine del download per ogni singolo modello).

