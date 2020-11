Xiaomi pronta a migliorare la UI della fotocamera con nuove features

La voglia di innovare il concetto di fotocamera da parte di Xiaomi non accenna a placarsi. Giusto ieri abbiamo assistito al lancio del primo sensore telescopico in grado di muoversi, proprio come avviene solitamente sulle fotocamere DSLR. Ma le novità non passano soltanto dal mondo hardware, ma spesso anche e soprattutto da quello software. Nel corso degli anni, la UI dell'app Fotocamera della MIUI è stata ritoccata e migliorata, sia in termini di estetica che di praticità.

Xiaomi brevetta una nuova versione della propria UI della fotocamera: ecco cosa cambierà

Con questo nuovo brevetto, Xiaomi vuole ottimizzare ulteriormente il software legato alla fotocamera, rivedendo la schermata relativa alle features aggiuntive. Se avete uno smartphone Xiaomi, vi sarete accorti che sotto la voce “Altro” sono raggruppate tutte le opzioni non principali per foto e video. A quelle già presenti (che ricordiamo variano da modello a modello) se ne aggiungerebbero di ulteriori. Fra queste troviamo otturatore vocale e gestures, ovvero la possibilità di usare voce e gesti per realizzare foto senza bisogno di toccare il display.

C'è anche l'istogramma, il grafico che ci dà maggiori dettagli sull'esposizione, così come i video blur per simulare l'effetto bokeh anche con le clip in movimento. Fra le opzioni aggiunte troviamo anche fotogramma (probabilmente per variare il frame rate de video), rivelamento avanzato del movimento e sottotitoli per aggiungerli tramite microfono. Depositata presso il CNIPA nei mesi passati, adesso la UI è stato approvata e non è da escludere che già con le prossime MIUI 12 Beta venga portata al pubblico.

