La storia di quest'articolo è un miscuglio di brand che però ha tutto un suo logico senso. Come da titolo, la ricarica rapida supportata iPhone 12 è da 20 W, infatti Apple ha lanciato un modello di alimentatore con quel wattaggio che costa intorno ai 25 €. Ma se vi dicessimo che anche Xiaomi ha lanciato un caricabatterie molto simile, ma ad un prezzo davvero piccolissimo?

Xiaomi: il caricabatterie da 20 W è perfetto per Mi 10 e tanti altri dispositivi (specialmente gli Apple)

Il caricabatterie da 20 W di Xiaomi è davvero minimale così come impone la filosofia del brand: bianco e senza troppi fronzoli. Esso però è compatibile con molti standard di ricarica, quindi non solo del Mi 10 o Mi 10 Pro, ma anche iPhone 11/12, Galaxy S10, iPad Pro e addirittura la Nintendo Switch. Tutto questo perché c'è l'ingresso USB Type-C, con cui collegare i vari cavi.

Inoltre, il caricabatterie di Xiaomi è dotato di un dispositivo di rilevamento resistenza-capacità, supporto alla protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento ed è dotato di caratteristiche di interferenza elettro-magnetica, bassa ondulazione e resistenza all'elettricità statica.

Ma quanto costa questo utile accessorio? Nonostante sia dotato di tante belle specifiche, il prezzo del caricabatterie Xiaomi da 20 W è davvero irrisorio, cioè 39 yuan, che al cambio si traducono in appena 5 €. Certo è che un arrivo in Occidente sarebbe molto comodo. Ma non è escluso che possa arrivare tramite i canali di importazione.

