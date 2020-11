Non solo smartphone di fascia alta e media, come gli ultimi arrivati V20, per il produttore cinese. Il brand, infatti, si occupa anche di sfornare entry-level adatti a tutte le esigenze ed a tutte le tasche, come nel caso dell'ultimissimo vivo Y12s, soluzione basilare ma che non rinuncia ad uno stile elegante e moderno: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

vivo Y12s ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry level

Design e caratteristiche

Come anticipato poco sopra, vivo Y12s arriva con un design elegante, in linea con i trend attuali (almeno per quanto riguarda la parte posteriore). Il corpo misura 164.41 x 76.32 x 7.41 mm per un peso di 191 grammi mentre sul retro trova spazio un modulo fotografico rettangolare, una soluzione da 13 + 2 MP. Frontalmente abbiamo un display LCD IPS da 6.51″ HD+ (1600 x 720 pixel) con un notch a goccia e rapporto in 20:9. La selfie camera è un sensore da 8 MP. Il lettore d'impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione, lungo il bordo destro.

Scheda tecnica

In termini di specifiche, vivo Y12s adotta un chipset MediaTek Helio P35, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile con una microSD. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W (tramite microUSB) mentre il sistema operativo è Android 10, sotto forma di Funtouch OS 11.

Non mancano il supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS. Presente all'appello anche l'intramontabile ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

vivo Y12s ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di vivo Y12sè di appena 119€ al cambio attuale: il dispositivo è stato rilasciato nella sola versione da 3/32 GB e al momento ha fatto capolino esclusivamente ad Hong Kong e Vietnam. Prima di lasciarvi, ricordiamo che di recente vivo ha fatto il suo ingresso anche in Italia e tra i modelli annunciati hanno trovato spazio anche dispositivi della serie Y.

