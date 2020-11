Nonostante la serie vivo X50 sia stata presentata 6 mesi fa in Cina e 5 mesi fa in India, si vocifera che vivo X60 sia già in dirittura d'arrivo. Senza considerare che l'esordio in Europa di pochi giorni fa è stato contraddistinto dal lancio di vivo X51, un altro nome che indica, però, sempre X50. La vicinanza di questo nuovo modello non dovrebbe sorprenderci, dato che l'azienda è solita rinnovare molto spesso il proprio ecosistema mobile. In vista del suo lancio, vediamo quali saranno le sue caratteristiche tecniche.

Aggiornamento 08/11: compare in rete un poster stampa che parlerebbe del periodo di presentazione di vivo X60. Ve ne parliamo a fine articolo.

vivo X60 monterà un SoC Snapdragon 875?

Dalle ultime indiscrezioni provenienti più dalla Cina, sappiamo che vivo X60 potrebbe essere lanciato sul mercato a breve. Secondo i leaker cinesi, si vocifera che a bordo di questo smartphone possa trovare spazio un SoC Snapdragon 875, proprio per dare continuità alla serie X. Il chipset non è ancora stato annunciato ufficialmente, anche se abbiamo già la data di presentazione da parte di Qualcomm. In ogni caso, quasi sicuramente lo Snap 875 sarà implementato su un modello Pro, Pro+ o Pro Ultra, mentre su quello base troveremo un SoC di fascia più modesta.

Non sono ancora trapelate immagini su tale telefono, ma molti credono che questo possa adottare un display forato. È ancora presto per sbilanciarci sul design di vivo X60, con l'azienda che in più occasioni ha proposto look atipici e stravaganti (come accaduto con X50). Un'altra novità interessante si chiamerà Origin OS, la nuova interfaccia proprietaria che sostituirà l'attuale Funtouch OS. Di essa sappiamo diverse cose, di cui vi abbiamo parlato nell'articolo dedicato. Se ne riparlerà quasi sicuramente il 19 novembre, quando inizierà la vivo Developers Conference, con possibili novità anche per lo stesso vivo X60.

Prezzo e data d'uscita

Nella slide qua sopra, mostrata ad un qualche evento non ben specificato tenutosi in Cina, viene svelato il periodo di presentazione di vivo X60. Svelato assieme alla serie S ed Y, il flagship sarebbe in arrivo durante il mese di dicembre.

Nella slide è indicato anche il prezzo, appartenente alla fascia dei 450€, ovvero i 3.500 yuan indicati. Un prezzo di partenza in linea con i 3.498 yuan della variante base di vivo X50, ma per il vero top di gamma con Snapdragon 875 sarà necessario salire attorno ai 630€ (5.000 yuan).

