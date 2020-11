vivo Origin OS in arrivo: si potrà switchare a Android Stock

Già da diverso tempo di vocifera di un grande rinnovamento in casa vivo, con l'introduzione di una nuova interfaccia. Qualche tempo fa si è parlato di Jovi OS, prontamente smentito dalla stessa compagnia, ma le voci non accennano a diminuire. Secondo il leaker DigitalChatStation, il prossimo vivo X60 sarà il primo modello del brand a prendere le distanze da Funtouch OS, introducendo la nuovissima Origin OS. Sarà davvero così?

Aggiornamento 03/11: un nuovo teaser ci mostra una peculiarità che vivo integrerà all'interno di Origin OS. Ve ne parliamo a fine articolo.

vivo X60 potrebbe essere il primo modello con Origin OS: addio a Funtouch OS?

Dare una risposta a questa domanda, allo stato attuale, è impossibile; tuttavia vale la pena notare che DigitalChatStation non è esattamente un leaker alle prime armi e che spesso è in grado di offrire informazioni veritiere. Per quanto riguarda la questione di vivo, di recente ha annunciato su Weibo che la prossima interfaccia proprietaria arriverà con il nome di Origin OS. Inoltre si tratterà di un upgrade di tutto rispetto, con vari miglioramenti (non meglio specificati).

Un utente ha chiesto qualche dettaglio in più e l'insider non si è fatto pregare: l'UI che andrà a sostituire Funtouch OS debutterà su vivo X60. Per quanto riguarda il lancio del nuovo modello, questo sarebbe previsto a novembre o dicembre di quest'anno.

I primi segnali in merito al lancio del dispositivo sono apparsi perfino in alcuni punti vendita cinesi (qui trovate le immagini). Inoltre si vocifera di una presunta versione X60s, protagonista di varie certificazioni. Insomma, il lancio sarebbe praticamente quasi imminente anche se al momento dall'azienda cinese tutto tace.

Origin OS di vivo ha una data di presentazione, che possa arrivare anche X60?

Dopo le prime indiscrezioni trapelate in merito alla possibile nuova interfaccia software di vivo, Origin OS, abbiamo anche la data di presentazione, che dovrebbe essere inclusa in un evento molto più ampio che il brand cinese terrà il 19 novembre 2020 a Shenzhen, che si concentrerà sia all'user interface, sia su applicazioni, giochi, cooperazione commerciale, tecnologia, IoT e altri argomenti affini.

Non si ha chiaro come Origin OS sarà strutturata, se adotterà qualcosa dalla Funtouch OS o se sarà qualcosa di totalmente innovativo, più vicino ad un sistema operativo (come riportano le fonti) che ad un'interfaccia come la concepiamo adesso. Rifacendoci al leak di Digital Chat Station poi, non è escluso che il vivo X60, che dovrebbe essere il primo a supportare questo “sistema”, possa essere presentato proprio in quella data, ma nei poster attualmente non se ne fa menzione. Dovremo attendere i prossimi giorni per ottenere maggiori informazioni.

Aggiornamento 02/11

Sembra proprio che fra le intenzioni di vivo ci sia la volontà di rendere il nuovo Origin OS un firmware che strizza l'occhio all'occidente. Anche in virtù del suo sbarco in Europa, il nuovo sistema operativo permetterà agli utenti di switchare rapidamente fra Origin OS e Android Stock.

Lo scopriamo con questa foto, in cui vediamo uno scampolo della nuova UI che avremo all'interno di Origin OS. Quanto basta per intravedere una tile con due icone, una relativa ad Origin OS e l'altra al robottino tipico di Android. Con un click, quindi, dovrebbe essere possibile cambiare l'interfaccia grafica, passando dagli stilemi di Android puro a quelli propri di vivo (e viceversa).

