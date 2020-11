L'approdo in Europa, la crescita in patria ed i progetti sempre più attenti ad un contesto globale: questo è quanto ha raccolto vivo nel 2020 che ha visto anche la nascita di una nuova interfaccia software. ma c'è anche una fascia, quella medio-bassa, che va organizzata per il 2021 e quindi sul TENAA è comparso uno smartphone vivo 5G, con alcune specifiche, ma ancora nessuna informazione per prezzo e uscita.

vivo: display Full HD+, camera da 13 MP tra le specifiche del nuovo smartphone 5G

Design e specifiche

Nonostante attualmente la fascia media e bassa di vivo, anche in italia, ha ottimi prodotti, ma anche S7e presentato recentemente, il brand ha da piazzare nel range di prezzo più basso uno smartphone 5G e quindi le specifiche sono perfettamente relazionate a quello che costerà. Quanto al design invece, persiste il camera bumper, segno distintivo di quest'annata.

Il chipset, attualmente sconosciuto ma potrebbe essere anche il Dimensity 700 di MediaTek, ha una frequenza di clock da 2.0 GHz, se non una nuova scelta sul 720. Per quanto riguarda la memoria, abbiamo dai 4 agli 8 GB di RAM e 128 GB di storage (che pare proprio saranno uno standard per il 2021 di questi smartphone low end). Passando al display, vivo ha scelto una soluzione da 6.58″ con risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel) con drop notch.

Parlando poi proprio di fotocamera, se per la selfie camera abbiamo un sensore da 8 MP, per il retro abbiamo una soluzione a due sensori da 13 + 2 MP, che mantengono l'ormai inconfondibile design delle fotocamere degli smartphone vivo di quest'anno. La batteria inoltre è da 4910 mAh. Buona sorpresa è il sistema operativo Android 11, che molto probabilmente sarà customizzato con Origin OS.

Insomma, l'era degli smartphone 5G di fascia bassa sembra essere appena iniziata, sarà vivo a prendersi la scena nel prossimo anno?

