vivo S7e 5G ufficiale: fotocamera da 64MP e ricarica rapida a 33W

Da qualche settimana, ormai, era atteso il nuovo vivo S7e 5G, il device medio di gamma del brand con SoC Dimensity 720 5G. Ora è finalmente stato presentato in via ufficiale, rivelando tutte le sue caratteristiche tecniche e mostrando finalmente il suo design definitivo.

vivo S7e 5G ha un display OLED da 6,44″

Dando un'occhiata a questo nuovo prodotto, vediamo come sotto il profilo del design presenti linee piuttosto pulite. Dalle immagini mostrate in rete, dunque, tale dispositivo sarà disponibile in tre differenti colorazioni: Mirror Black, Phantom Blue e Silver Moon. Oltre questo, poi, sulla parte frontale mostra un display OLED da 6,44″ con risoluzione FHD+ e notch a goccia che racchiude una selfie camera da 32MP.

Sotto la scocca trova spazio un SoC MediTek Dimensity 720 5G, dunque una configurazione di fascia media accompagnata da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non manca, poi, un comparto fotografico all'avanguardia, costituito da un modulo posteriore con sensore principale da 64MP, unito ad un obiettivo grandangolare da 8MP e ad un ulteriore sensore più piccolo da 2MP, sfruttato per il calcolo della profondità di campo. A bordo, inoltre, avremo una batteria da 4.100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W. Non mancano, poi, un ingresso USB Type-C ed il jack audio da 3,5 mm.

Non è stato ancora rivelato il prezzo di questo prodotto, dunque dovremo attendere qualche ora per conoscerne tutti i dettagli.

