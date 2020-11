Nel corso di questi mesi vivo ha fatto passi da gigante. Oltre ad essere sbarcato finalmente anche in Italia in via ufficiale, ha lanciato alcuni nuovi prodotti davvero interessanti, su tutti vivo X51 5G che abbiamo anche avuto modo di provare (vedi qui la recensione completa del device). Ci aspettiamo, quindi, grandi cose da questo marchio, che comunque nella classifica mondiale dei brand più conosciuti occupa una posizione di tutto rispetto. Questo non basta, però, dato che dal TENAA ci giungono informazioni riguardanti un nuovo dispositivo di fascia piuttosto alta.

Aggiornamento 02/11: il nuovo smartphone di vivo arriverà come S7e 5G. A fine articolo trovate tutte le novità e le indiscrezioni al riguardo.

vivo V2031EA ha un sensore da 64MP e display AMOLED

Osservando bene tutti i dettagli riportati dal TENAA, sembra che si tratti di un device top di gamma. vivo V2031EA sarà dotato, infatti, di un SoC octa-core da 2,4GHz con 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Non mancheranno, poi una batteria da circa 4.000 mAh, così come un display AMOLED da 6,44″ con risoluzione FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) e form factor in 20:9.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi conquista la terza posizione tra i brand di smartphone più grandi al mondo

Non si tratterà di un device troppo difficile da maneggiare con una sola mano, dato che le dimensioni saranno di 161 x 74,04 x 7,73 mm, con un peso di circa 171 grammi. A livello fotografico, invece, troverà spazio un sensore principale da 64MP, coadiuvato dalla presenza di altri due obiettivi, da 8MP e 2MP. Sulla parte frontale, invece, risiede una selfie camera da 32MP. Non sappiamo, però, molto altro in merito a tale prodotto, dunque dovremo attendere qualche settimana per saperne qualcosa in più. A breve, infatti, dovrebbe essere lanciato sul mercato.

vivo S5e 5G: tutto quello che sappiamo sul nuovo smartphone del brand | Aggiornamento 02/11

Dopo le primissime indiscrezioni trapelate grazie al TENAA, ecco che DigitalChatStation ci offre una panoramica ancora più completa del nuovo smartphone in arrivo per la casa cinese. Secondo il leaker, il dispositivo arriverà sul mercato asiatico come vivo S7e 5G e sembra essere pronto per il debutto. In basso trovate un'immagine rendere che mostra lo smartphone più da vicino.

Similmente a quanto visto grazie al TENAA, l'insider conferma la presenza di un display AMOLED da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con notch a goccia, all'interno del quale trova spazio una selfie camera da 32 MP. Lato autonomia trova spazio una batteria da 4.100 mAh.

A proposito del processore a bordo, sembra che possa trattarsi del MediaTek Dimensity 720, octa-core con supporto al 5G. Insomma, tra design e caratteristiche questo presunto vivo S7e sembra non avere molto in comune con il modello S7, selfie phone presentato ad agosto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu