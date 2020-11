vivo apre la sua prima area espositiva in Italia

Lo scorso 20 ottobre la compagnia cinese ha annunciato la sua line-up per l'Italia, con quattro smartphone (compreso il Gimbal Camera Phone X51, recensito qui) e due paia di cuffie. E ora il brand ha compiuto un ennesimo passo avanti nel nostro paese, annunciando l'apertura della prima area espositiva per i dispositivi vivo in Italia: ecco dove trovare gli smartphone del brand per poterli toccare con mano.

vivo Italia ha aperto la prima area espositiva: ecco dove si trova

Proprio nei giorni scorsi ci siamo interrogati sul futuro del brand e sulla possibilità di vedere store fisici anche in Europa. Un'ipotesi ovviamente prematura, ma che ha preceduto questo ennesimo passo avanti di vivo in Italia, ossia l'apertura di un'area espositiva dove mostrare i propri smartphone agli utenti. Questo spazio sarà collocato all'interno del punto vendita COMET di via la Spezia 75 a Parma.

Com'è facile immaginare, i primi modelli commercializzati saranno il flagship europeo X51 e la serie Y (Y70, Y20S, Y11S), di cui sarà possibile provare tutte le caratteristiche principali, a partire dalla innovativa fotocamera gimbal.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che di recente la casa cinese ha presentato in patria il nuovo Origin OS, che andrà a sostituire l'attuale interfaccia. Qui trovate tutte le novità, mentre in questa pagina la roadmap ufficiale (per i modelli China) con l'elenco degli smartphone supportati.

