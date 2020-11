TCL 20 5G: primi render, specifiche e disponibilità

Quest'anno TCL ci ha dato dentro anche nel mondo degli smartphone, lanciando la serie TCL 10. Questa famiglia di prodotti, dunque, ha saputo convincere anche i più scettici, proponendo una serie di smartphone piuttosto affidabili e con buone caratteristiche tecniche. Dagli ultimi leak, però, pare che il brand sia pronto a presentare anche nuovi dispositivi in tal senso, su tutti TCL 20 5G. Sono già uscite parecchie informazioni riguardo questo device, quindi analizziamole più in dettaglio insieme.

TCL 20 5G avrà un SoC Snapdragon 690?

Specifiche & Display

Dando un'occhiata alle ultime informazioni riguardo TCL 20 5G, pare che questo nuovo smartphone sarà dotato di un SoC Snapdragon 690, dunque una CPU octa-core da 2GHz. Non il meglio che si può trovare sul mercato, ma sicuramente un'ottima alternativa alla serie 800 di Qualcomm. Oltre questo, poi, dovremmo trovare anche 6GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

LEGGI ANCHE:

TCL si porta avanti con la produzione di display 8K di grandi dimensioni per tutte le tasche

Non siamo ancora sicuri del fatto che i render svelino effettivamente le dimensioni ed il design del telefono. Stando a queste prime informazioni, però, pare che sul retro possa trovarsi una tripla camera integrata all'interno di un modulo rettangolare disposto verticalmente. Sulla parte anteriore, invece, potrebbe anche trovare spazio un display da 6,67″ con risoluzione FHD+ (1.080 x 2.400 pixel) caratterizzato da un foro centrale per la selfie camera.

Fotocamera & Connettività

A bordo di questo TCL 20 5G potrebbe risiedere una selfie camera da 8MP, mentre sul retro potremmo trovare un sensore principale da 48MP, coadiuvato dalla presenza di un obiettivo grandangolare da 8MP e di un sensore per le macro da 2MP. Non mancherebbero, inoltre, una batteria da 4.500 mAh, così come un sensore per le impronte digitali integrato nel tasto di accensione/spegnimento, il jack audio da 3,5mm, l'ingresso USB Type-C ed uno slot SIM contenente anche una microSD.

Prezzo & Disponibilità

Ancora non sappiamo effettivamente il prezzo di questo prodotto ed è ancora troppo presto per avanzare delle ipotesi. Pensiamo, però, che tale device possa essere lanciato ufficialmente in occasione del CES 2021, che si terrà come di consueto a gennaio. Non resta, quindi, ache attendere ancora un po', nella speranza che in queste settimane arrivino nuove informazioni a riguardo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu