Ormai una buona fetta di appassionati del mondo tech (ma anche utenti con tutt'altri interessi) ha in casa uno spazzolino elettrico ma se siete habitué dei prodotti cinesi e di Xiaomi di certo conoscerete bene Oclean, brand partner della casa di Lei Jun noto per i suoi dispositivi affidabili e in grado di garantire una pulizia adeguata (senza spendere una fortuna!). Se non avete ancora provate lo spazzolino elettrico sonico Oclean F1, questa potrebbe essere l'occasione giusta: si tratta di un modello che a fronte di qualche rinuncia regala performance di tutto rispetto, ad un prezzo super accessibile.

Lo spazzolino elettrico sonico Oclean F1 è la soluzione per tutti, potente ed economica

Similmente agli altri modelli del brand asiatico, anche in questo caso si tratta di un dispositivo dal design minimale, con linee sobrie e senza troppi fronzoli. Oltre alla colorazione Light Blue è presente anche quella Dark Blue. Lo spazzolino elettrico sonico Oclean F1 pensa appena 98 grammi e grazie alle sue dimensioni compatte si lascia maneggiare con facilità; frontalmente trova spazio il pulsante di accensione spegnimento e sotto di esso un'area che si illumina in base al livello della batteria e alla modalità di pulizia in corso.

All'interno del dispositivo trova spazio una batteria da 800 mAh, ricaricabile tramite base magnetica e in grado di offrire fino a 30 giorni di autonomia (a fronte di una ricarica di circa 3 ore). Nonostante non sia presente un display o il monitoraggio degli angoli ciechi a 8 zone come il maggiore X Pro, Oclean F1 non si fa mancare altro e rappresenta una valida scelta per chi si approccia per la prima volta ad uno spazzolino elettrico oppure per chi è alla ricerca di una soluzione semplice ed economica.

Il micromotore Mendosin presente a bordo regala una performance di 36.000 rpm (giri al minuto), con la giusta potenza per pulire a fondo ed in modo efficace i vari spazi dentali. Oclean F1 supporta anche quattro modalità di funzionamento: spazzolamento, sbiancamento, massaggio e igiene per denti sensibili. Il suo sistema intelligente avviserà l'utente con una vibrazione ogni 30 secondi per cambiare la posizione di spazzolamento, in modo da pulire correttamente l'intera area della bocca. Per concludere, la testina è dotata di setole DuPont, un must quando si parla di questi prodotti.

Lo spazzolino sonico Oclean F1 è disponibile all'acquisto a prezzo scontato sullo store ufficiale del brand presente su AliExpress (qui trovate la pagina dedicata). Al momento il prezzo di vendita è di 21.5€, già abbastanza interessante: tuttavia, se puntate al massimo risparmio vi segnaliamo che il prodotto scenderà a 17€ dal 23 novembre, in occasione dal Black Friday. Se siete interessati potete metterlo nel carrello già da ora e il giorno stabilito il prezzo scenderà automaticamente.

Articolo sponsorizzato.

