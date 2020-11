Smartisan OS 8.0: avviato il reclutamento per la prima beta ufficiale, in Cina

Dando un'occhiata nel mondo degli smartphone, vediamo come le aziende concorrano tra loro su diversi fronti. Non solo dal punto di vista tecnico, dunque, ma anche per quanto riguarda il software. Alcune delle interfacce più apprezzate, infatti, hanno saputo trainare a loro volta le vendite, fidelizzando il pubblico. Motivo per cui qualche mese fa è uscita la nuova Smartisan OS 8.0, che ha completamente stravolto i device del brand. Da oggi, inoltre, in Cina è anche possibile partecipare al programma di reclutamento per i test sulla nuova beta ufficiale.

Smartisan OS 8.0 arriva (in beta) su Nut Pro 3

Abbiamo atteso diverse settimane prima di avere qualche notizia in più sul nuovo Smartisan OS 8.0, annunciato mesi fa. Finalmente, dunque, l'azienda ha fatto sapere tramite il suo account Weibo di aver aperto le registrazioni per poter provare in anteprima questa nuova interfaccia. Sono invitati a partecipare, quindi, tutti i possessori dell'ultimo Smartisan Nut Pro 3, indicando nel form il modello e l'IMEI.

Da parte dell'azienda è stato specificato che alcuni dati sono assolutamente essenziali, come il numero di telefono e l'IMEI. Vi ricordiamo, però, che tale beta sarà disponibile, però, solo in Cina. Tutti i fortunati possessori di Nut Pro 3, quindi, potranno provare a ricevere prima la beta di Smartisan OS 8.0, testandone le sue qualità. Non resta, quindi, che attendere qualche settimana per conoscere le reali potenzialità di tale software.

