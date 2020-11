Dopo essere stata in una prima fase di crowdfunding, la stampante 3D dal prezzo molto conveniente, potente e dalle misure compatte Selpic Star A va in ufficialmente in vendita su Kickstarter con una serie di offerte sconto.

Selpic Star A: ecco la stampante 3D dalle specifiche da top e totalmente open source

Le misure compatte ed il prezzo della stampante 3D Selpic Star A non deve trarre in inganno, perché nei suoi 25.9 x 23.87 x 24.89 cm ed un peso di 2 kg c'è tutta un'interessante tecnologia al suo interno. Partendo dai 4 tasti funzione, che ci permettono di resettare, stampare, alimentare e rilasciare le varie modalità della stessa.

Inoltre, i precisi assi X e Y della Selpic Star A arrivano a 100 μm, con l'asse Z invece a 50 μm, permettendo così di ottenere una risoluzione di stampa praticamente di 0.1 mm con strati sottili fino a 0.1/0.2 mm. Tra le sue caratteristiche, abbiamo anche un motore molto silenzioso sotto i 60 dB. Comodissimo anche il fatto che la stampante 3D, nel caso dovesse bloccarsi, riprenderebbe dal punto in cui si è fermata.

Un'altra ottima feature della stampante Selpic è la possibilità di modificare i codici interni per poterne modificare i parametri, grazie anche degli add-on forniti dall'azienda stessa. Ad esempio, modificandoli è possibile raggiungere temperature fino a 100 °C o addirittura aggiungere un display touch screen da 2.4″.

Attualmente la stampante 3D Selpic Star A è disponibile su Kickstarter a partire dall'ottimo prezzo Super Early Bird da 99 $ (85 €), un risparmio importante considerando i 199 $ di listino, con le spedizioni che partiranno da dicembre 2020.

