Selpic lancia le offerte per il Black Black Friday: in sconto anche la stampante più piccola al mondo

Negli scorsi mesi abbiamo parlato in varie occasioni di Selpic, brand specializzato in soluzioni per la stampa digitale con un occhio di riguardo alle dimensioni. E infatti Selpic P1 è la stampante più piccola al mondo: sta in una mano e arriva con una serie di caratteristiche che la rendono perfetta per stampare al volo, sia su carta che su altri materiali. Ed ora arrivano anche le offerte per il Black Friday, con sconti fino al 30% per i prodotti della compagnia.

Il Black Friday di Selpic porta con sé offerte per il modello P1 ed S1, insieme alle cartucce dedicate. Qui trovate la pagina dedicata sullo store ufficiale del brand, con le stampanti portatili in sconto. Per quanto riguarda Salpic P1 se ne sono dette di tutti i tipi: si tratta della soluzione più compatta al mondo, in grado di stampare su carta, tessuto, pelle, legno, anche su superfici curve o irregolari. Un dispositivo in grado di stampare a 600 x 600 DPI tramite un inchiostro a base d'acqua e con ben 300 ugelli di dimensioni ridottissime (0.002″).

Per quanti riguarda Selpic S1, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una stampante mini, dalle dimensioni per nulla ingombranti e votata alla portabilità (pesa appena 260 grammi). S1 permette di stampare in modo pratico e veloce su qualsiasi tipo di superficie, con circa 6 ore di autonomia. Insomma, quale che siano le vostre esigenze di stampa, Selpic ha la risposta giusta!

