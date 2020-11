Samsung: stop alla produzione di LCD, ma non entro il 2020

Che il mondo della tecnologia non creda più nel mercato degli LCD lo si era capito già da tempo. Quasi tutti gli smartphone di fascia medio-alta, infatti, montano ormai pannelli OLED che, in virtù delle loro caratteristiche tecniche, risultano essere più appetibili per il pubblico. Anche nel mondo delle TV, poi, ha preso avvio questo trend. Samsung, quindi, che possiede delle fabbriche dedicate alla produzione di tali schermi, ha deciso di interromperne le operazioni, ma non prima di un certo periodo.

Samsung ritarda la chiusura delle fabbriche di LCD

Da tempo si vociferava della volontà da parte del brand sudcoreano di chiudere definitivamente gli stabilimenti per la produzione di display LCD. Entro la fine di quest'anno, infatti, Samsung avrebbe dovuto staccarela spina. Stando alle ultime informazioni, però, pare che l'azienda abbia voluto ritardare tale chiusura a causa della recente domanda di display di questo tipo. Con l'emergenza Coronavirus, infatti, la domanda di alcuni particolari dispositivi è aumentata, così come la richiesta di una maggiore fornitura di schermi LCD.

Sembra che Samsung continuerà a produrre tali pannelli almeno fino a marzo 2021, sempre nello stabilimento L8 di Azan, dove per anni ha mantenuto in vita tale attività. Dovrà passare ancora un po' di tempo, quindi, prima che l'azienda possa finalmente dedicarsi completamente alla produzione di pannelli OLED su larga scala.

