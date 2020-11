Mentre siamo concentrati sulle indiscrezioni ed i primi indizi in merito al futuro pieghevole del colosso asiatico (qui trovate tutti i dettagli), Samsung ha annunciato una versione speciale per il Galaxy Z Fold 2: l'Aston Martin Racing Edition sarà disponibile in un numero incredibilmente limitato di unità ed è stato realizzato in occasione del Singles Day 11.11.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition: ecco tutto quello che c'è da sapere

La festa dei single, ormai divenuta un vero e proprio tormentone anche alle nostre latitudini, ha raggiunto un successo immenso grazie alle offerte e alle promo disponibili per l'occasione. A quanto pare anche la casa sudcoreana è stata conquistata da questa particolare festa: nelle scorse ore, infatti, ha annunciato il Samsung Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition, versione speciale disponibile solo in 777 unità.

Le vendite del pieghevole partiranno l'11 novembre e in altro potete dare un'occhiata alla confezione di vendita e al suo contenuto. Essenzialmente il dispositivo è lo stesso in commercio, con alcune aggiunte all'interno del box. Il dispositivo arriva insieme al Galaxy Watch 3, una scheda commemorativa in cristallo ed un cover protettiva in pelle. Oltre a questi prodotti sono presenti anche una maglietta ed un cappellino a marchio Aston Martin. Lo smartphone viene proposto sia nella colorazione nera che rosa.

Il prezzo di Samsung Galaxy Z Fold 2 Aston Martin Racing Edition è di 21.000 yuan, circa 2.697€ al cambio attuale. Per il momento non vi sono notizie circa una possibile versione internazionale: probabile che resterà un'esclusiva cinese per il Singles Day.

